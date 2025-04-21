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ຂ່າວສານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ: ການພົວພັນ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ລະດັບຂັ້ນສູງຢ່າງຮອບດ້ານ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິນຜິງ ແມ່ນການກະທຳດ້ານການທູດສຳຄັນໄດ້ປະຕິບັດພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກກ່ຽວກັບວຽກງານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
ທ່ານ ຫວາງອີ, ກຳມະການກົມການເມືອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ ປັກກິງ, ປະເທດ ຈີນ, ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິນຜິງ ໄປ 3 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນນັ້ນມີ  ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫວາງອີ, ກຳມະການກົມການເມືອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິນຜິງ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງປະມຸກລັດປະເທດນີ້ໃນປີນີ້ ແລະ ແມ່ນການກະທຳດ້ານການທູດສຳຄັນໄດ້ປະຕິບັດພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກກ່ຽວກັບວຽກງານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫວາງອີ ແລ້ວ, ການຊີ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດແມ່ນທ່າແຮງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ການຮັບປະກັນດ້ານການເມືອງສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນ ຈີນ - ຫວຽດນາມ.

ປີນີ້ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປິແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ (18 ມັງກອນ 1950 – 18 ມັງກອນ 2025).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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