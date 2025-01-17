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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ໂປໂລຍ ມາລົງທຶນ

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ LOT ນຳໜ້າເປີດສາຍການບິນມາ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ Vietnam Airlines ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບັນດາສາຍການບິນ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Michal Fijol, ຜູ້ຮັກສາການປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດການບິນ LOT)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Warsaw, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Michal Fijol, ຜູ້ຮັກສາການປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດການບິນ LOT ຂອງ ໂປໂລຍ. ນີ້ແມ່ນບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດຂອງ ໂປໂລຍ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກກໍ່ຕັ້ງສະຫະສະມາຄົມຂົນສົ່ງທາງການບິນສາກົນ (IATA).

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມກໍ່ສ້າງບັນດາສະໜາມບິນໃໝ່, ຄື: ສະໜາມບິນ ລອງແທັງ ແລະ ເປີດກວ້າງບັນດາສະໜາມບິນ ເຕິນເຊີນເຍິດ, ຝູກວັກ, ຍາຈາງ… ສະນັ້ນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ LOT ນຳໜ້າເປີດສາຍການບິນມາ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ Vietnam Airlines ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບັນດາສາຍການບິນ, ນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວມາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Malgorzata Adamkiewicz, ປະທານກຸ່ບໍລິສັດ Adamed)

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Malgorzata Adamkiewicz, ປະທານກຸ່ບໍລິສັດ Adamed, ກຸ່ມບໍລິສັດການຢາ - ເຕັກໂນໂລຊີຊີວິສາດແຖວໜ້າຂອງ ໂປໂລຍ. ທ່ານນາງ Malgorzata Adamkiewicz ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, Adamed ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີນວິສາຫະກິດເປີດກວ້າງຂອບຂະໜາດການລົງທຶນ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ກຸ່ບໍລິສັດ Adamed ເປີດກວ້າງການລົງທຶນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຕັ້ງເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້ ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ

ສ້າງ​ຕັ້ງເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້ ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ນະຄອນ.
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