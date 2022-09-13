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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານຊີ້ນຳການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນສະພາບການປະຈຸບັນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາບການໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວ, ສັບສົນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຖິງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ໃນໂລກເວົ້າລວມ.

        ໃນສະພາບການນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງນິ້ມນວນ, ມີໄຫວພິບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍປີການເງິນ; ບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດພັດທະນາສະເໝີກັນຢູ່ທັງ 3 ຂົງເຂດ; ການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໄດ້ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ; ຄວາມໝັ້ນຄົງການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2022

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2022

ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ; ກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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