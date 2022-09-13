ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານຊີ້ນຳການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນສະພາບການປະຈຸບັນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາບການໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວ, ສັບສົນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຖິງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ໃນໂລກເວົ້າລວມ.
ໃນສະພາບການນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງນິ້ມນວນ, ມີໄຫວພິບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍປີການເງິນ; ບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດພັດທະນາສະເໝີກັນຢູ່ທັງ 3 ຂົງເຂດ; ການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໄດ້ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ; ຄວາມໝັ້ນຄົງການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)