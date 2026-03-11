ຂ່າວສານ
ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອພັດທະນາ “ເສດຖະກິດສີເງິນ”
ຕ້ອງລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ “ເສດຖະກິດສີເງິນ” (ເສດຖະກິດຜູ້ສູງອາຍຸ) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕາມຈິດໃຈ “ລັດສ້າງສັນ - ຕະຫຼາດນຳທຶນ - ວິສາຫະກິດລົງທຶນ - ສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ - ປະຊາຊົນຮ່ວມເດີນທາງ”. ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມທາງໄກກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສີເງິນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ການຮັບມືກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຈຸດສຸມໃນການກະທຳພັດທະນາ “ເສດຖະກິດສີເງິນ”. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການພົນລະເມືອງມີຜູ້ອາຍຸສູງກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ “ເສດຖະກິດສີເງິນ”, ພັດທະນາລະບົບນິເວດແຫ່ງການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ຖື 3 ເສົາຄ້ຳເປັນສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສີເງິນ.
ຜູ້ອາຍຸສູງແມ່ນໃຈກາງ, ທັງແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສະໜອງດ້ວຍບົດບາດເປັນແຫຼ່ງກຳລັງແຮງງານທີ່ມີມູນຄ່າ, ມີບົດຮຽນປະສົບການຫຼາຍ, ທັງແມ່ນກຳລັງໜູນຂອງຄວາມຕ້ອງການ, ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງຊົມໃຊ້ທີ່ມີສິດອຳນາດ, ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ແກ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ຳຮຽນ. ວິສາຫະກິດແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງປະດິດຄິດສ້າງ, ການປະຕິບັດ, ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ມີອາຍຸສູງ. ລັດແມ່ນ ນັກສະຖາປະນິກອອກແບບລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງຂອບນິຕິກຳ, ບຸລິມະສິດ ແລະ ສະຫວັດດີການອັນໝັ້ນແກ່ນ.