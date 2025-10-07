Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລະ​ດົມໄດ້​ກວ່າ 30 ລ້ານ USD ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ ບົວ​ລອຍ

ໄລ່ຮອດ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 06 ຕຸລາ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງ… ໄດ້ບໍລິຈາກ ແລະ ລົງທະບຽນບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ ບົວລອຍ ຜ່ານຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ ເກືອບ 752,7 ຕື້ດົ່ງ.
ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ ຖ່ານຫີນ - ບໍ່ແຮ່ ຫວຽດນາມ ບໍລິຈາກ 10 ຕື້ດົ່ງເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸບົວລອຍ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 06 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂດະວັນຈຽນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 06 ຕຸລາ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງ… ໄດ້ບໍລິຈາກ ແລະ ລົງທະບຽນບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ ບົວລອຍ ຜ່ານຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ ເກືອບ 752,7 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 30 ລ້ານ USD). ທ່ານປະທານ ໂດະວັນຈຽນ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ ສ້າງຊີວິດຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ພາຍຸ ຣາກາຊາ ແລະ ບົວລອຍ ໄດ້ກໍ່ຜົນຮ້າຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ພິເສດ, ພາຍຸ ບົວລອຍ ແລະ ຝົນຕົກໜັກພາຍຫຼັງພາຍຸ ໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງດ້ານຊີວິດອິນຊີ, ຊັບສິນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຕອນເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູກມັດ​ປະ​ຊາ​ຄົມ - ຮັດ​ແໜ້ນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຜູກມັດ​ປະ​ຊາ​ຄົມ - ຮັດ​ແໜ້ນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງທັງມີລັກສະນະບໍລິຫານ, ທັງແມ່ນບາດກ້າວຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງຂອງປະຊາຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top