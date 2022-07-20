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ຂ່າວສານ

ລະບົບການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງແຮງຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນສະພາບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19

ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລະບົບການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງແຮງ. ສາມາດສະໜອງ ວັກຊິນ ກັນໂຄວິດ-19 ສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
  ທ່ານນາງ Rana Flowers, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ UNICEF (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບກອງທຶນເຍົາວະຊົນ ສປຊ (UNICEF) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດຂໍ້ມູນທາງການກ່ຽວກັບການສັກຢາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ທ່ານນາງ Rana Flowers, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ UNICEF ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລະບົບການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງແຮງ. ສາມາດສະໜອງ ວັກຊິນ ກັນໂຄວິດ-19 ສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານນາງ Rana Flowers ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອປະກອບສ່ວນບັນລຸໄດ້ອັດຕາການສັກຢາວັກຊິນທົ່ວໂລກ ແລະ ສະກັດກັ້ນສະພາບໂລກລະບາດໂຄວິດ  -19 ແຜ່ລະບາດຄືນໃໝ່. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນໃນການສັກຢາວັກຊິນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ, ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ແທນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.
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