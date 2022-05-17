Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມິນຈິງ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ລວມທັງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ.

ການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມິນຈິງ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ລວມທັງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ.

   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມິນຈິງ

ໜັງສືພິມ Economic Times ຫາກໍ່ລົງພິມບົດວິຈານກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຕີລາຄາການຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອແນໃສ່ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຮັບປະກັນໝັ້ນຄົງຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

        ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມິນຈິງ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ລວມທັງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາວ່າ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນໃນສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຕາມຜູ້ຂຽນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການກຳນົດການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ.

        ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສືບຕໍ່ເປີດແງ່ຫວັງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ. ຫວຽດນາມ ຢືດໝັ້ນເສັ້ນທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຫັນບັນດາການພົວພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກກິລາ ດີງເຟືອງແທ່ງ ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳໃນກິລາກາຍຍະກຳ

ນັກກິລາ ດີງເຟືອງແທ່ງ ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳໃນກິລາກາຍຍະກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022, ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ ກວ່ນເຫງື້ອ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ດຳເນີນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງ 5 ລາຍການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top