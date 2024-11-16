ຂ່າວສານ
ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າ ໂລກ (G20); ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ບຣາຊິນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສ. Dominicana.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ Rio de Janeiro, ບຣາຊິນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 - 19 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Luiz Inacio Lula da Silva ປະທານາທິບໍດີ ສ.ບຣາຊິນ, ປະທານ G20 ປີ 2024 ແລະ ພັນລະຍາ; ຢ້ຽມຢາມສ.Dominicana ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 21 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊີ້ນເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. Dominicana Rodolfo Abinader Corona ແລະ ພັນລະຍາ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຄັ້ງທີ 19, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງໂລກແຫ່ງຍຸຕິທຳ ແລະ ຍືນຍົງ” ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຕ້ານຄວາມທຸກຍາກອຶດຫິວ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ. ໃນຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມແທັງບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະມີບົດກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ສອງວາລະກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 18 ແລະ 19 ພະຈິກ ດ້ວຍສອງຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ແມ່ນ “ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄວາມທຸກຍາກອຶດຫິວ” ແລະ “ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບການຕ້ານຄວາມທຸກຍາກອຶດຫິວ ໂດຍແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຫວຽດນາມ ມີປະສົບກັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍທົ່ວໂລກຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງ.