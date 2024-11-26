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ຂ່າວສານ

ມື້​ນີ້, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ອາ​ທິດ​ເຮັດ​ວຽກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8

ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກ້າວເຂົ້າອາທິດເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)
ໜຶ່ງໃນບັນຈຸດສຸມຂອງໂຄງການດຳເນີນງານໃນອາທິດນີ້ແມ່ນການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ ໃນປີ 2024,ໝາກຜົນຂອງການຕ້ອນຮັບພົນລະເຮືອນ, ແກ້ໄຂໃບຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາແກ້ໄຂໃບຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງໂດຍພົນລະເຮືອນ ສົ່ງມາຍັງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2024. ສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ດ້ວຍຮ່າງ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນພາສີຊົມໃຊ້ແບບພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ). ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນມີມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອໃຕ້, ປັບປຸງການວາງແຜນຜັງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ປັບປຸງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທ່ງ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຍັງຈະສະຫຼະເວລາເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານບຸກຄະລາກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ພະນົມເປັນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ (ປະຈຳປີ). ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີ, ສົມທົບກັບການຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
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