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ຂ່າວສານ

ມື້ເຮັດວຽກທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XIII

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໜ່ວຍ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 15 -NQ/TW, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2012...
ມື້ເຮັດວຽກທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງ ຄັ້ງທີ 8, ຊຸດທີ XIII

ວັນທີ 4 ຕຸລາ, ໂດຍເປັນມື້ເຮັດວຽກທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII.       

ຕອນເຊົ້າ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງລວບລວມ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI (ປີ 2013) ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕາງໜ້າໃຫ້ກົມການເມືອງເປັນປະທານການປຶກສາຫາລື.     

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໜ່ວຍ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 15 - NQ/TW, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2012, ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 5 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບບາງບັນຫານະໂຍບາຍສັງຄົມໄລຍະ 2012 – 2020.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030

ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາງງວຽນ, ອັກຄະລັດຖະທູດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ...
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