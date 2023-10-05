ຂ່າວສານ
ມື້ເຮັດວຽກທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XIII
ວັນທີ 4 ຕຸລາ, ໂດຍເປັນມື້ເຮັດວຽກທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII.
ຕອນເຊົ້າ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງລວບລວມ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI (ປີ 2013) ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕາງໜ້າໃຫ້ກົມການເມືອງເປັນປະທານການປຶກສາຫາລື.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໜ່ວຍ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 15 - NQ/TW, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2012, ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 5 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບບາງບັນຫານະໂຍບາຍສັງຄົມໄລຍະ 2012 – 2020.