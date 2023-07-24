ຂ່າວສານ
ມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລີມ, ເລຂາສູນກາງຊາວຫນຸ່ມ, ຮອງຫົວຫນ້າຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຊາວຫນຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳໃຫ້ໄວຫນຸ່ມປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຫລາຍຢ່າງໃຫ້ວົງຄະນາຍາດ.
ນັ້ນແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ, ເຂົ້າຮ່ວມການປູກຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ປອດໃສສະອາດ, ທຳຄວາມງາມຢູ່ບັນດາສຸສານ, ອະນຸສາວະລີ ແລະອື່ນໆ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໃນພາບດຽວຢູ່ທຸກແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ສືບຕໍ່ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ໄວຫນຸ່ມຢັ້ງຢືນ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈໃນການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືຮັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.