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ຂ່າວສານ

ມີ​ຫລາຍ​ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ​ຫນູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ​ທີ່ຖືກ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຍ້ອນ ພາ​ຍຸ Yagi

ທ່ານ Thomas Gass ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມໄດ້ມອບບັນດາອຸປະກອນ, ລະບົບເຮືອນຢູ່ປອດໄພ, ນ້ຳສະອາດຮັບປະກັນຫລັກອະນາໄມ ດ້ວຍຈຳນວນ 26 ໂຕນ, ມູນຄ່າຄາດວ່າເກືອບ 430.000 USD ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ອົງການ Samaritan’s Purse ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກັນຍາ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ອົງການ Samaritan’s Purse (ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ສາກົນ ດ້ວຍພາລະກຳຫນູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ພັດທະນາປະຊາຄົມ” ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດປະສົບໄພທຳມະຊາດ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 116.000 USD. ຈຳນວນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງເຖິງ 3 ແຂວງ ອຽນບາຍ, ລາວກາຍ, ກາວບັ່ງ ໃນວັນທີ 16 ແລະ 17 ກັນຍາ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Thomas Gass ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມໄດ້ມອບບັນດາອຸປະກອນ, ລະບົບເຮືອນຢູ່ປອດໄພ, ນ້ຳສະອາດຮັບປະກັນຫລັກອະນາໄມ ດ້ວຍຈຳນວນ 26 ໂຕນ, ມູນຄ່າຄາດວ່າເກືອບ 430.000 USD ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ສະວິດ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ 8 ຄົນທີ່ມີບົດຮຽນປະສົບການໃນບັນດາຂົງເຂດນ້ຳສະອາດ, ວຽກງານທຳຄວາມສະອາດ, ເຮືອນຢູ່ປອດໄພ…ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການສຳຫລວດ, ຄົ້ນຄ້ວາເລິກກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂວງ ອຽນບາຍ, ຍົກອອກບັນດາວິທີການກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄືນໃຫມ່ ດ້ວຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫນູນຊ່ວຍຈາກ 10 ສະຖານທູດ ແລະ 16 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍເຄື່ອງບັນເທົາທຸກ 160  ໂຕນຜ່ານທາງອາກາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, ບັນດາການອອກສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຖືທ່ານແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕ ອາເມລິກາ.
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