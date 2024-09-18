ຂ່າວສານ
ມີຫລາຍອົງການສາກົນຫນູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍຍ້ອນ ພາຍຸ Yagi
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກັນຍາ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ອົງການ Samaritan’s Purse (ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ສາກົນ ດ້ວຍພາລະກຳຫນູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ພັດທະນາປະຊາຄົມ” ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດປະສົບໄພທຳມະຊາດ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 116.000 USD. ຈຳນວນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງເຖິງ 3 ແຂວງ ອຽນບາຍ, ລາວກາຍ, ກາວບັ່ງ ໃນວັນທີ 16 ແລະ 17 ກັນຍາ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Thomas Gass ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມໄດ້ມອບບັນດາອຸປະກອນ, ລະບົບເຮືອນຢູ່ປອດໄພ, ນ້ຳສະອາດຮັບປະກັນຫລັກອະນາໄມ ດ້ວຍຈຳນວນ 26 ໂຕນ, ມູນຄ່າຄາດວ່າເກືອບ 430.000 USD ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ສະວິດ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ 8 ຄົນທີ່ມີບົດຮຽນປະສົບການໃນບັນດາຂົງເຂດນ້ຳສະອາດ, ວຽກງານທຳຄວາມສະອາດ, ເຮືອນຢູ່ປອດໄພ…ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການສຳຫລວດ, ຄົ້ນຄ້ວາເລິກກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂວງ ອຽນບາຍ, ຍົກອອກບັນດາວິທີການກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄືນໃຫມ່ ດ້ວຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ.
ນັບແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫນູນຊ່ວຍຈາກ 10 ສະຖານທູດ ແລະ 16 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍເຄື່ອງບັນເທົາທຸກ 160 ໂຕນຜ່ານທາງອາກາດ.