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ຂ່າວສານ

ມີ​ພະ​ນັກ​ງານຄະ​ນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມດີ​ເດັ່ນ 100 ຄົນ​ໄດ້​ຮັ​ບ​ລາງວັນ ລີ​ຕື້​ຈ້ອງ​ປີ 2023

ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນລີຕື້ຈ້ອງແມ່ນບັນດາພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຂັ້ນຮາກຖານທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ອອກແຮງງານ, ໃນວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເຍົາລະຊົນອະນຸຊົນ.
  ລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ມອບລາງວັນລີຕື້ຈ້ອງ ປີ 2023 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 92 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ຄືວັນທີ 26 ມີນາ 1931 – 26 ມີນາ 2023), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ມອບລາງວັນລີຕື້ຈ້ອງ ປີ 2023 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.

ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນລີຕື້ຈ້ອງແມ່ນບັນດາພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຂັ້ນຮາກຖານທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ອອກແຮງງານ, ໃນວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເຍົາລະຊົນອະນຸຊົນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຍົກລະດັດຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ເນື້ອໃນ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ຕະລຸມບອນປະດິດຄິດສ້າງຂອງໄວໜຸ່ມຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາບັນຫາຍາກ, ບັນຫາໃໝ່, ເບິ່ງແຍງດູແລການໜູນຊ່ວຍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມບົນເສັ້ນທາງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວຂອງຊາວໜຸ່ມເປັນຕົ້ນແມ່ນຊາວໜຸ່ມດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນ້ຳ​ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນ້ຳ​ສ​ປ​ຊ

ທີ່ການພົບປະກັບເຈົ້າຊີວິດ ໂຮນລັງ Willem Alexander Claus George Ferdinand, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າຫວັງວ່າ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ເຈົ້າຊີວິດເອງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຍູ້ແຮງການພົວພັນສອງຝ່າຍຢ່າງຮອບດ້ານ.
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