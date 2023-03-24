ຂ່າວສານ
ມີພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນໄດ້ຮັບລາງວັນ ລີຕື້ຈ້ອງປີ 2023
ໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 92 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ຄືວັນທີ 26 ມີນາ 1931 – 26 ມີນາ 2023), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ມອບລາງວັນລີຕື້ຈ້ອງ ປີ 2023 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ 100 ຄົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນລີຕື້ຈ້ອງແມ່ນບັນດາພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຂັ້ນຮາກຖານທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ອອກແຮງງານ, ໃນວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເຍົາລະຊົນອະນຸຊົນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຍົກລະດັດຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ເນື້ອໃນ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ຕະລຸມບອນປະດິດຄິດສ້າງຂອງໄວໜຸ່ມຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາບັນຫາຍາກ, ບັນຫາໃໝ່, ເບິ່ງແຍງດູແລການໜູນຊ່ວຍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມບົນເສັ້ນທາງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວຂອງຊາວໜຸ່ມເປັນຕົ້ນແມ່ນຊາວໜຸ່ມດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ.