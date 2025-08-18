Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມີ​ຜູ້​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ 8.800 ຄົນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ໃຊ້​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ ຫງວຽນຕຽນຮຶງ ເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ປະທານສະມາຄົມນັກສຶກສາ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສຳມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມຈະຍົກສູງຈິດໃຈອາສາສະໝັກ, ເປັນມືອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຂຶ້ນຜົນສຳເລັດຂອງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້.
ລາຍການ “ພົບປະກັບຜູ້ອາສາສະໝັກ"

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຮ່າງໄດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຈັດລາຍການ “ພົບປະກັບຜູ້ອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ປະສົບຜົນສຳເລັດ (19/8/1945 - 19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດຫວຽດນາມ(2/9/1945 - 2/9/2025)”. ຜູ້ອາສາສະໝັກ 8.800 ຄົນທີ່ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ແລະບັນດາຕາແສງ, ເມືອງໃນບໍລິເວນ 43 ແຫ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫງວຽນຕຽນຮຶງ ເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ປະທານສະມາຄົມນັກສຶກສາ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສຳມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມຈະຍົກສູງຈິດໃຈອາສາສະໝັກ, ເປັນມືອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຂຶ້ນຜົນສຳເລັດຂອງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Lázaro Alberto Álvarez Casas ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຸຍບາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top