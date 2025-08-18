ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ອາສາສະໝັກ 8.800 ຄົນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຮ່າງໄດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຈັດລາຍການ “ພົບປະກັບຜູ້ອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ປະສົບຜົນສຳເລັດ (19/8/1945 - 19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດຫວຽດນາມ(2/9/1945 - 2/9/2025)”. ຜູ້ອາສາສະໝັກ 8.800 ຄົນທີ່ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ແລະບັນດາຕາແສງ, ເມືອງໃນບໍລິເວນ 43 ແຫ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫງວຽນຕຽນຮຶງ ເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ປະທານສະມາຄົມນັກສຶກສາ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສຳມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມຈະຍົກສູງຈິດໃຈອາສາສະໝັກ, ເປັນມືອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຂຶ້ນຜົນສຳເລັດຂອງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້.