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ຂ່າວສານ

ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​​ກວ່າ 1,2 ລ້ານ​ຄົນ ຢູ່ ລີ​ບັງ ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບໄພ​ອຶດ​ຫິວ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຍ້ອນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ

ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ ສ​ປ​ຊ ໜູນຫຼັງ ເມື່ອວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກວ່າ 1,2 ລ້ານ​ຄົນ​ຢູ່ ລີ​ບັງ ຄາດ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຂາດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ວິ​ກິດ​ການ, ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ແຕ່​ເດືອນ ເມ​ສາ ຫາ​ເດືອນ ສິງ​ຫາ ປີ 2026.
  ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ດຳ​ເນີນ​ບັ້ນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກດ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ໜຶ່ງ​ຢູ່ Beirut, ລີ​ບັງ (ພາບ: AP)  

ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຊຸດ​ໂຊມຫຼາຍ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ເຮັກ​ໂບ​ລາ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄືນ​ໃໝ່ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ມີ​ນາ, ດ້ວຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ປະ​ມານ 874.000 ຄົນ ​​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຂາດ​ຄວາ​ມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສາຍ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຊຸດ​ໂຊ​ມ​ນີ້​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ. ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຈະ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ວິ​ທີ​ຫາ​ເງິນ​ລ້ຽງ​ຊີບ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.

ເຖິງວ່າ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ​ຢູ່ ລີ​ບັງ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ເມ​ສາ ແລ້ວ​ກໍ​ຕ​າມ, ແຕ່ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ເຮັກ​ໂບ​ລາ ຍັງ​ຄົງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ບັ້ນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເປ​ັນ​​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄຼຍ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ຫວຽດ​ນາມ ເປ​ັນ​​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄຼຍ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້ “ປະ​ລະ​ມ​າ​ນູ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ: ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ການ​ເງິນ​​ແກ່​ນຳ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນິວ​ເຄຼຍ ເພື່ອ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SDGs).
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