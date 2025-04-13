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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກ໋​ວາງ​ຫງາຍ 2025

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຟ້ານວັນດົ່ງ, ແຂວງກ໋ວາງຫງາຍ ໄດ້ໄຂສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ ກ໋ວາງຫງາຍປີ 2025 ຂຶ້ນ.
ການສະແດງສິລະປະຢູ່ພິທີໄຂ

ສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວແຂວງກ໋ວາງຫງາຍ 2025 ມີຫົວຂໍ້ “ຄົ້ນຫາກ໋ວາງຫງາຍ - ສະຖານທີ່ທະເລເຕົ້າໂຮມວັດທະນະທຳ” ທີ່ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 – 17 ເມສາ ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. ເປີດສາກບັນດາກິດຈະກຳສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດດຈ້ອງເວີ່ນເວຫາ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃນພິທີໄຂ, ງານວາງສະແດງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ທໍລະນີສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການທ່ອງທ່ຽວກ໋ວາງຫງາຍ - ກຳລັງດຶງດູດຈາກມໍລະດົກ ແລະ ສີສັນ”. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານ ຫວໍຟຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາຈຸດຄວາມງາມຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ຊາວກ໋ວາງຫງາຍ, ປະກອບສ່ວນກະຕຸກຊຸກຍູ້, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ສ້າງບັນດາ tour, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ດຶງດູດນັກລົງທຶນມາຄົ້ນຫາໂອກາດລົງທຶນຢູ່ແຂວງ. ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ປະຊາຊົນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສາ​ກົນ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ ໄລ​ຍະ 50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສາ​ກົນ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ ໄລ​ຍະ 50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຜ່ານບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເດີນຕາມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ.
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