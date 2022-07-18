ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍບໍລິສັດລົດໂອໂຕແຖວໜ້າໂລກຢັ້ງຢືນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງລົດໂອໂຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງລົດໂອໂອ ຫວຽດນາມ 2022 – Vietnam Motor Show 2022 (VMS) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີ 14 ບໍລິສັດລົດໂອໂອ ຢັ້ງຢືນເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດນີ້, ລວມມີ Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus…
VMS ແມ່ນງານວາງສະແດງມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຂະແໜງລົດໂອໂຕ ຫວຽດນາມ. ຄາດວ່າ ເຫດການປີນີ້ ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 26 – 20 ຕຸລາ 2022, ຢູ່ສູນຕະຫຼາດ ແລະ ວາງສະແດງ ໄຊ່ງ່ອນ - SECC, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ໃນຈຳນວນບັນດາບໍລິສັດລົດໂອໂຕເຂົ້າຮ່ວມງານວາງະແດງ, Brabus, Jeep, Morgan ແລະ RAM ແມ່ນບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ ເປັນຄັ້ງທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມ VMS. ກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳສຳຮອງ, VMS 2022 ຈະເຕົ້າບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນຂຶ້ນກັບຫຼາຍຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃຫ້ແກ່ງານວາງາແດງ, ພົ້ນເດັນແມ່ນເຄື່ອງອາໄລລົດໂອໂຕ.