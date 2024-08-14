ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍທ່າອ່ຽງໃໝ່ໃນການພັດທະນາປັນຍາປະດິດໄດ້ເຕື້ອງເຖິງທີ່ AIVN 2024
ວັນບຸນປັນຍາປະດິດ ຫວຽດນາມ (AI4VN) 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປົກລ໋ອກກຳລັງແຮງຂອງປັນຍາປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ - Unlock the power of Generative AI” ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ວາລະຕົ້ນຕໍຂອງວັນບຸນປັນຍາປະດິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ສິງຫາ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດສາກົນ, ນັກຊ່ຽວຊານຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈະປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາລວມຂອງທ່າອ່ຽງພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ. ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ເຫດການນີ້, ຄື: “AI ສ້າງສິ່ງໃໝ່ ແລະ ບັນດາທ່າອ່ຽງພົ້ນເດັ່ນໃນປີ 2024”; “ປັນຍາປະດິດທີ່ເກີນກວ່າໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ” ພ້ອມກັບບັນດາເນື້ອໃນໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາບາດກ້າວກະກຽມ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ກໍຄືບັນດາກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍເມື່ອພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ AI ສຳລັບ ຫວຽດນາມ.