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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍທ່າອ່ຽງໃໝ່ໃນການພັດທະນາປັນຍາປະດິດໄດ້ເຕື້ອງເຖິງທີ່ AIVN 2024

ບັນດານັກປະຖະກະຖາເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດສາກົນ, ນັກຊ່ຽວຊານຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈະປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາລວມຂອງທ່າອ່ຽງພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ມີຫຼາຍທ່າອ່ຽງໃໝ່ໃນການພັດທະນາປັນຍາປະດິດໄດ້ເຕື້ອງເຖິງທີ່ AIVN 2024 (ພາບ: dangcongsan.vn)

ວັນບຸນປັນຍາປະດິດ ຫວຽດນາມ (AI4VN) 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປົກລ໋ອກກຳລັງແຮງຂອງປັນຍາປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ - Unlock the power of Generative AI” ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ວາລະຕົ້ນຕໍຂອງວັນບຸນປັນຍາປະດິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ສິງຫາ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດສາກົນ, ນັກຊ່ຽວຊານຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈະປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາລວມຂອງທ່າອ່ຽງພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ໂລກ ແລະ  ຫວຽດນາມ. ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ເຫດການນີ້, ຄື: “AI ສ້າງສິ່ງໃໝ່ ແລະ ບັນດາທ່າອ່ຽງພົ້ນເດັ່ນໃນປີ 2024”; “ປັນຍາປະດິດທີ່ເກີນກວ່າໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ” ພ້ອມກັບບັນດາເນື້ອໃນໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາບາດກ້າວກະກຽມ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ກໍຄືບັນດາກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍເມື່ອພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ AI ສຳລັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແບບຍືນຍົງ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແບບຍືນຍົງ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄ່ອຍໆແຊກຊຶມເຂົ້າບັນດາຕະຫລາດຕ່າງປະເທດທີ່ເຄັ່ງຄັດກັບຄຸນນະພາບຄື: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫລີ, ໄທ, ສະຫະພາບເອີລົບ, ຈີນ ແລະ ຫລາຍປະເທດອື່ນ. ເພື່ອໃຫ້ມີໝາກຜົນນີ້, ນອກຈາກຂັ້ນຕອນການປູກຝັງທີ່ປອດໄພ, ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມີການຮ່ວມສຳພັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດກັບວິສາຫະກິດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສົ່ງອອກ. ນີ້ພວມແມ່ນທິດກ້າວເດີນໂດຍບັນດາເຮືອນສວນຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຜັນຂະຫຍາຍ.
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