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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນນອນໃນບັນດາລາຍການ “ການເດີນທາງມະນຸດສະທຳ - ມອບສົ່ງຄວາມຮັກ” ແມ່ນພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳລະດັບຊາດປີ 2024

ໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການພົ້ນເດັ່ນໃນອາທິດແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດລາຍການ “ການເດີນທາງມະນຸດສະທຳ - ມອບສົ່ງຄວາມຮັກ” ມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024), ຕອບສະໜອງເດືອນມະນຸດສະທຳລະດັບຊາດປີ 2024, ໂດຍສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນນອນໃນບັນດາລາຍການ “ການເດີນທາງມະນຸດສະທຳ - ມອບສົ່ງຄວາມຮັກ” ແມ່ນພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳລະດັບຊາດປີ 2024, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ, ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີວ່າ:

“ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ດ້ານເນື້ອໃນ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ; ສ້າງອົງການສະພາໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່. ຫວັງວ່າ, ບັນດາອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ກຸ່ມ ທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນພິເສດຂອງທຳມະຊາດ, ປະຊາຊົນ ນິງບິ່ງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳທຳມະຊາດໂລກປີ 2024.
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