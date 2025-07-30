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ຂ່າວສານ

ມີຜູ້ແທນ 1.588 ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ຈຳນວນຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກແມ່ນ 1.588 ທ່ານ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ (ພາບປະກອບ)

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຊັ່ນປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 341 ກ່ຽວກັບຈຳນວນ ແລະ ການຈັດແບ່ງຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຈຳນວນຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກແມ່ນ 1.588 ທ່ານ, ລວມມີ: ຜູ້ຕາງໜ້າເປັນກຳມະການສູນກາງພັກຊຸດທີ 13 ເປັນ 165 ທ່ານ; ຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (ຢູ່ 11 ອົງຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນ ບໍ່ປະຕິບັດການໂຮມເຂົ້າກັນ ແລະ ອົງຄະພັກກອງທັບ, ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ) 353 ທ່ານ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ແທນໄດ້ຮັບການບົງຕົວກວ່າ 1.070 ທ່ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນ ມີນາ 2025 ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ເປິດໜ້າໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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