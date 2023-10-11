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ຂ່າວສານ

ມີກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ພວມເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງແຮງ
(ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳໄຕມາດທີ 4)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳໄຕມາດທີ 4, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ພວມເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງແຮງ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນຝູຮຸ່ງ, ຫົວໜ້າກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະຜັນຂະຫຍາຍແຜນການບຳລຸງສ້າງ, ດຶງດູດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບນັກວິສະວະກອນ 5.000 ຄົນໃນຂົງເຂດ. ການພັດທະນາຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ:

“ແນ່ນອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີກົນໄກນະໂຍບາຍດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນບັນດາຫ້ອງທົດລອງຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ຫຼື ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ບັນດາສູນນະວັດຕະກຳ ຢູ່ບັນດາສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນທີ່ມີຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ. ທີ 2 ແມ່ນ, ດຶງດູດພູມປັນຍາເຕັກໂນໂລຊີຈາກຕ່າງປະເທດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Kamikawa Yoko, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ຕຸລາ.
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