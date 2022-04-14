ຂ່າວສານ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ພົບປະສັງສັນ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ເມສາ 2022 ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ໄດ້ຈັດງານພົບປະສັງສັນ, ມອບຂອງຂວັນ, ອວຍພອນປີໃໝ່ນັກສຶກສາລາວ ພສ.2565. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮູຮ່າ - ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ສູນຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ, ມອບຂອງຂວັນ, ອວຍພອນປີໃໝ່ລາວໃຫ້ນັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ພວມສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານພົບປະສັງສັນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ຮອງຫົວໜ້າອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ຳຮຽນ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງນັກສຶກສາ ລາວ ໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມຂອງໂຮງຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນຳ, ຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງນັກສຶກສາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ, ປີໃໝ່ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໃນທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງ ຫາຍເຢືອງ - ວຽງຈັນ ເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນໜຽວແໜ້ນ.
ໂດຍມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ ແລະ ດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຂອງຂັວນ ພ້ອມດ້ວຍຄຳອວຍພອນອັນດີງາມຈາກການນຳໂຮງຮຽນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ, ເພື່ອນ ຕິນ່າ ທິດຫຼ່ຽມຂວັນ ນັກສຶກສາລາວ ຮຽນຢູ່ສາຂາການເງິນການທະນາຄານ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຫາຍເຢືອງ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແມ່ນແຂວງແຮກສ່ຽວນຳກັນມາແຕ່ປີ 1984. ສອງແຂວງໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ກະສິກຳ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ແຕ່ລະປີ, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍນັກສຶກສາ ແຂວງ ວຽງຈັນ ມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຂອງແຂວງ, ປັດຈຸບັນ ມີນັກສຶກສາແຂວງ ວຽງຈັນ 5 ຄົນ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ.