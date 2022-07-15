ຂ່າວສານ
ມອບຫຼຽນກາລະນຶກ “ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງຊາດ” ໃຫ້ແກ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແບນຊິກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Paul Jansen ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ.
ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ມອບຫຼຽນກາໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Paul Jansen
ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ, ປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາລະນຶກ “ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງຊາດ” ໃຫ້ແກ່ທ່ານ Paul Jansen, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Paul Jansen ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ. ທ່ານ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການເຈລະຈາ, ເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ແລະ ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVIPA). ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Paul Jansen ປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງດີງາມກວ່າອີກໃນອະນາຄົດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)