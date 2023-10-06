ຂ່າວສານ
ມອບລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 16
ລາງວັນນີ້ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູພາລະກິດຂອງນັກແຕ້ມຜູ້ມີຊື່ສຽງ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ ແລະ ສືບຕໍ່ສະແດງຄວາມຮັກຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ. ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໃນທຸກໆປີ ເພື່ອແນໃສ່ລະດົມກຳລັງໃຈ, ສົ່ງເສີມບັນດານັກແຕ້ມໃນການປະດິດແຕ່ງ, ປະດິດຄິດສ້າງບັນດາຜົນງານວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ພ້ອມທັງຂົນຂວາຍ, ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີງາມເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຊີວິດທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ. ທ່ານ ຮ່າມິງຫາຍ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ດ້ວຍປະຫວັດສາດ 16 ປີ ແຫ່ງການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂອງລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນເອກະລັກ, ພິເສດສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍຂອງນັກແຕ້ມນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍກວ່າອີກ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງວັດທະນະທຳ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງສຸດຂີດ, ສ້າງກຳລັງແຮງພາຍໃນ. ວັດທະນະທຳ ແລະ ມະນຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈ, ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງໜູນເພື່ອພັດທະນານະຄອນຫຼວງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ວັດທະນາຖາວອນ, ອະລິຍະທຳ, ສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ”.
ປີນີ້, ລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມອບລາງວັນໃນ 4 ລາຍການ ເຊິ່ງລວມມີ: ຜົນງານ - ເພື່ອຄວາມຮັກ ຮ່າໂນ້ຍ; ການກະທຳ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ; ແນວຄວາມຄິດ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ລາງວັນ ໃຫຍ່ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ.