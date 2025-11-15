Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມອບ​ບັດ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ກ່​ວາ 1000 ຄົນ​ຢູ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ຢູ່ພິທີ, ທ່ານ ຫວູແມັງຈື ຜູ້ອຳນວຍການອົງການປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການມອບບັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈແບ່ງປັນ, ຮັກແພງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ.
ມອບບັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຕາແສງ ອີອາເກີຣາຍ, ອົງການປະກັນໄພສັງຄົມ ແຂວງ ຢາລາຍ ໄດ້ມອບບັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ່ວາ 1000 ຄົນ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ການຕອບສະໜອງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອຄົນທຸກຍາກ - ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ” ແລະ ໂຄງການ “ມອບບັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຄົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ - ນຳບຸນເຕັດທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ ໃນລະດູບານໃໝ່ປີ 2026” ໂດຍອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ. 

ຢູ່ພິທີ, ທ່ານ ຫວູແມັງຈື ຜູ້ອຳນວຍການອົງການປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການມອບບັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈແບ່ງປັນ, ຮັກແພງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ. ໂຄງການກໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍນະໂຍບາຍປະກັນສຸຂະພາບໄປຍັງປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດຫ່າງໄກ, ສອກຫຼີກ.

ໂດຍຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ຫງວຽນແທັງເຟືອງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ຕາແສງ ອີອາ ເກີຣາຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປະຊາຊົນຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກເມື່ອເຈັບເປັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໃນບໍລິເວນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ແຂວງ ໄທ​ງວຽນ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປັບ​ປຸງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ແຂວງ ໄທ​ງວຽນ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປັບ​ປຸງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ໃນອາຍຸການໃໝ່, ແນວໂຮມປະເທດ ແຂວງ ໄທງວຽນ ກຳນົດສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາໃນສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະອະທິປະໄຕ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທາງສັງຄົມ, ປຸກລຸກຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top