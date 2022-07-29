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ຂ່າວສານ

ມອບຫຼຽ​ນ​ໄຊ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ ​ທ່ານ Ory Csaba ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຮຸງ​ກາ​ຣີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ory Csaba ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ory Csaba ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີ.

    

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ ທ່ານ Ory Csaba ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: baoquocte.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ ໃຫ້ ທ່ານ Ory Csaba ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໄລຍະ 7 ປີຜ່ານມາໃນຖານະເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານ Ory Csaba, ທີ່ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ວັດທະນະທຳ - ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ…ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍໝູນໃຊ້ປະສິດທິຜົນຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVFTA) ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າສອງຝ່າຍ ກໍ່ຄືຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ory Csaba ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໂດ​ວັນ​ຈຽນ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສອງ​ພາ​ສາ ລາວ ຫວຽດ ຫງວຽນ​ຢຸ

ທ່ານປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໂດ​ວັນ​ຈຽນ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສອງ​ພາ​ສາ ລາວ ຫວຽດ ຫງວຽນ​ຢຸ

ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ຫວັງວ່າໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ຄູສອນຈະສືບຕໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮຽນ.
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