ຂ່າວສານ
ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ ທ່ານ Ory Csaba ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ory Csaba ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ ທ່ານ Ory Csaba ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: baoquocte.vn)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ ໃຫ້ ທ່ານ Ory Csaba ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໄລຍະ 7 ປີຜ່ານມາໃນຖານະເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານ Ory Csaba, ທີ່ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ວັດທະນະທຳ - ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ…ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍໝູນໃຊ້ປະສິດທິຜົນຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVFTA) ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າສອງຝ່າຍ ກໍ່ຄືຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ory Csaba ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)