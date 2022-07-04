ຂ່າວສານ
ມອບຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາໃຫ້ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ທີ່ພິທີ, ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກປະທານປະເທດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊເອກະລາດຊັ້ນ 3, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 3, ຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂຶ້ນກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ບັນດາຫຼຽນໄຊອັນສູງສົ່ງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສອງປະເທດ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືໄລຍະ 2022 – 2027.