ຂ່າວສານ
ພົບເຫັນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 168 ອັດຖິຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ
ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ, ກຳລັງຄົ້ນຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການຄົ້ນຫາ ແລະ ພົບເຫັນຕື່ມອີກອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຈຳນວນໜຶ່ງ.ດັ່ງນັ້ນ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 23 ມິຖຸນາ - 1 ສິງຫາ, ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄົ້ນພົບ, ທ້ອນໂຮມໄດ້ 168 ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ. ຕາມທ່ານ ຫງວຽນແມງເກືອງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການຄົ້ນພົບ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດນະຄອນແລ້ວ, ວຽກງານຄົ້ນພົບ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢຶນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນພິເສດ, ເປັນປະຈຳ ແລະ ຍາວນານຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ໜ້າທີ່ຄົ້ນພົບຈະສືບຕໍ່ຈົນຮອດເວລາຢັ້ງຢືນ, ທ້ອນໂຮມໄດ້ໝົດອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຍັງເຫຼືອ. ໝາກຜົນຂອງສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ ກໍ່ແມ່ນບົດຮຽນປະສົບການ ເພື່ອທາງນະຄອນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.