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ຂ່າວສານ

ພື້ນ​ຖານ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ໂດຍໂລກຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນ 10 ປະເທດປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ 5 ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ປະກອບສ່ວນບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຈົນຮອດປີ 2030.

ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ໂດຍໂລກຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນ 10 ປະເທດປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ 5 ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ປະກອບສ່ວນບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຈົນຮອດປີ 2030.

    

ພາບປະກອບ: TTXVN

ໂດຍປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໄລຍະ 2011 – 2020, ຫວຽດນາມມີຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອ ໃຫ້ແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.

ພື້ນຖານໝັ້ນແກ່ນ

ຕາມບົດລາຍງານພັດທະນາມະນຸດປີ 2020 ຂອງ ອົງການສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລ້ວ, ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 0,704, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີກາຍນີ້ ແລະ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 117/189 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ສ້າງຂີດໝາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດມີດັດຊະນີ HDI ຢູ່ລະດັບສູງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການຂາດຄວາມສະເໝີພາບກ່ຽວກັບລາຍຮັບ (19,1%) ແລະ ດັດຊະນີ Gini (35,7) ແມ່ນຕົວເລກວັດແທກການ ຂາດຄວາມສະເໝີພາບຂອງ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມປະເທດຕ່ຳທີ່ສຸດ ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດໄດ້ປຽບທຽບໃນປີ 2019. ນີ້ແມ່ນຜົນງານບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຂອງປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງຕ່ຳໃດກໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

ໝາກຜົນໃນການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍຍັງໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນແງ່ມູມຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ແຮງງານ, ວຽກເຮັດງານທຳ; ຍົກສູງສິດອຳນາດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເພີ່ມທະວີການສຳຜັດຂອງແມ່ຍິງທຸກຍາກຢູ່ຊົນນະບົດ, ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຕໍ່ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເສດຖະກິດ, ຕະຫຼາດແຮງງານ, ເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພດຍິງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ. ໝາກຜົນການສຳຫຼວດກວດກາປະຊາກອນ ແລະ ເຮືອນຢູ່ໃນປີ 2021 ຂອງກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເພດຍິງກວມເອົາເຖິງ 47,3% ກຳລັງແຮງງານຫຼັກຂອງທົ່ວປະເທດ. ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍກ່ວາ 285.000 ແຫ່ງໂດຍແມ່ຍິງນຳໜ້າ, ກວມເອົາ 24%ຍອດຈຳນວນວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດ. ອັດຕາແມ່ຍິງຮູ້ໜັງສືໃນເກນອາຍຸແຕ່ 15 – 60 ປີບັນລຸກ່ວາ 97%, ອັດຕາແມ່ຍິງຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທບັນລຸກ່ວາ 54%, ອັດຕາແມ່ຍິງຮຽນຈົບປະລິນຍາເອກ ບັນລຸເກືອບ 31%.

ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າກ່າວເຖິງນັ້ນແມ່ນ ໃນໄລຍະ 2011 – 2020, ເນື້ອໃນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ຫຼືສົມທົບເຂົາໃນຫຼາຍເອກະສານນິຕິກຳສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸປຽບເໝືອນດັ່ງຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສັງຄົມປີ 2014, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ອອກແຮງງານຊາຍພັກວຽກທີ່ພວມຕ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມຍັງໄດ້ຮັກສາເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນໄວ້ເປັນປົກກະຕິຄືເຖິງໃນເວລາເມຍເກີດລູກ ຫຼື ເພີ່ມອາຍຸພັກກິນເບ້ຍບຳນານຂອງແມ່ຍິງຕາມຂັ້ນຕອນການກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງໃນປີ 2019. ຜົນງານນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງຢ່າງແຮງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນວຽກງານນິຕິບັນຍັດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ພິເສດ, ໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2021 – 2026 ອັດຕາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງແມ່ນ 30,26% ແລະ ເກືອບ 30% ແມ່ນແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ຍິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ ແລະ ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຫວຽດນາມ.

ສືບຕໍ່ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ

ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ວັນທີ 3 ມີນາ ປີ 2021, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໄລຍະ 2021 – 2030, ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຊົມໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ. 6 ເປົ້າໝາຍລະອຽດຂອງຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນຂົງເຂດ: ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ແຮງງານ, ໃນຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຮັບມືກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.

ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ. ແຜນການລວມມີການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ, ນຳພາຂອງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນໃນການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ແລະ ສ້າງລະບອບລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສ້າງລະບົບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຮັບປະກັນບັນດາຫຼັກການສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃຫ້ສົມບູນແບບໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະຕິບັດການສົມທົບບັນດາເນື້ອໃນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ  ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາລາຍການ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຮັບມືກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ຍູ້ແຮງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ. ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງກົງຈັກ ການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍທຸກຂັ້ນ.

ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ການສ້າງ, ປະກາດໃຊ້ກອບນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຈາກລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຕະຫຼອດຮອດການສົມທົບເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍເຂົ້າໃນບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາໄດ້ ແລະ ພວມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສາປະເທດຊາດ, ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ເປົ້າໝາຍປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ , ກວດກາຕົວຈິງເຂດມີດິນເຈື່ອນຍ້ອນພາຍຸ Sonca ແລະ ນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ.
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