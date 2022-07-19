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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 60 ປີ​ແຫ່ງວັນມູນ​ເຊື້ອ​ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນປະເສີດໄປຍັງບັນດາການນຳ ແລະ ໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ພິທີ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍຍ້ອງຍໍຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (20 ກໍລະກົດ 1962 – 20 ກໍລະກົດ 2022).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດແຫ່ງການສູ້ຮົບ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຍາມໃດກໍ່ສະໜິດຕິດພັນໂສມໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ຂອງຊາດ, ຂອງການປະຕິວັດ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການດຳລົງຊີວິດຢ່າງສະຫງົບສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ດ້ວຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນ, ການປະຕິວັດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນໄລຍະ 60 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ສູ້ຮົບ ແລະ ເຕີບໂຫຍ່, ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຈະເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນຢ່າງສູງສຸດ ດ້ວຍຈິດໃຈໃໝ່,  ກຳລັງໜູນໃໝ່, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ. ສືບຕໍ່ສ້າງຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ- ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດງານສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວຢູ່ ຫວຽດນາມ

ເປີດງານສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ພິທີເປີດງານ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວຢູ່ ຫວຽດນາມ” ແລະ ການສະແດງຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປຢູ່ໂຮງມະໂຫລະສົບ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (ວັນທີ 5 ກັນຍາ 1962 – ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2022); 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 1977 - ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022); ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ 2022.
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