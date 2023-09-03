ຂ່າວສານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີ (2/9/1945 - 2/9/2023). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ມີທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ; ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ; ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ພໍ່ແມ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ກໍໄດ້ມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ເມື່ອກ່າວສູນທອນພົດທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ໄດ້ທົບທວນຄືນປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຂີດໝາຍທີ່ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມ ວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945, ເມື່ອປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່າວຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດສະຖາປະນາປະເທ ປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນປະເທດສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໃນຕະຫຼອດ 78 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສາມັກຄີກັນ ຜ່ານຜ່າບັນດາໄລຍະທາງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກເພື່ອປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງຊາດ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ, ດຳເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳ ຫວຽດນາມ ຈາກປະເທດທຸກຍາກ, ຖືກສົງຄາມມ້າງທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາ ມີລາຍຮັບປານກາງ. ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປົວແປງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຖານະບົດບາດ ແລະ ອຸດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍນັບມື້ນັບໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນບົນເວທີສາກົນ.”
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 31 ສິງຫາ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແຂວງ Fukuoka, ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາກຊັງຕິນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີເຊັ່ນດຽວກັນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກຖືກເຊີນປະມານ 200 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ອາກຊັງຕິນ, ຄະນະທຸຕານຸທູດ, ເພື່ອນມິດປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ.