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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ ຄ້ອນ​ຕີກ່ຽວ​ຄຳ ຄັ້ງ​ທີ VIII ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 01 ກຸມ​ພາ

ພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນ ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ ຄັ້ງທີ VIII ປີ 2023 ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນດ້ານການເມືອງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ.
ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ພາບ:dangcongsan.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການເສັງລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ (ລາງວັນຄ້ອນຕີກ່ຽວຄໍາ) ຄັ້ງທີ VIII ປີ 2023, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ, ຄະນະຈັດຕັ້ງການເສັງລາງວັນດັ່ງກ່າວ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນ ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ ຄັ້ງທີ VIII ປີ 2023 ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນດ້ານການເມືອງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ (3/2/1930 - 3/2/2024).

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂງມິງຕວັນ ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ວາລະສານກໍ່ສ້າງພັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ຈາກ 120 ຜົນງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ, ສະພາກຳມະການຈະຄັດຈ້ອນເອົາຜົນງານເຂົ້າຮອບໃຫ້ຄະແນນສຸດທ້າຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສະພາກຳມະການຮອບສຸດທ້າຍຈະພິຈາລະນາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພື່ອເລືອກເອົາບັນດາຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ຮາ​ມາດ​ສ: ເຮ​ໂບ​ລາ ກ່າວ​ເຕືອນ​ດຳ​ເນີນ​ສົງ​ຄາມ​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ຮາ​ມາດ​ສ: ເຮ​ໂບ​ລາ ກ່າວ​ເຕືອນ​ດຳ​ເນີນ​ສົງ​ຄາມ​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ທ່ານເລຂາທິການ ອົງການເດີນເຮືອສາກົນ Arsenio Dominguez ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງລະງັບໃຈ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະທະກັນ “ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ບັນດາກ່ຳປັ່ນຢູ່ພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນການເດີນເຮືອແບບເສລີ ແລະ ລະບົບສະໜອງໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ”.
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