ຂ່າວສານ
ພິທີປິດການແຂ່ງຂັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ “ທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ກົມຮາກຖານວັດທະນະທຳ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ຈັດພິທີປິດການແຂ່ງຂັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ”. ການແຂ່ງຂັນຖືກດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ - 21 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການຜູ້ໂຄສະນາ, ນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກດົນຕີທີ່ມາຈາກ 46 ໃນຈຳນວນ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ.
ບັນດາທິມ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ 3 ເນື້ອໃນ: ຕົບແຕ່ງ ແລະ ແຫ່ຂະບວນລົດໂຄສະນາ; ວາງສະແດງ ແລະ ບັນລະຍາຍ ແລະ ການສະແດງສິລະປະ. ທ່ານ ຫງວຽນກວັກຮຸຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮາກຖານວັດທະນະທຳ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ:
“ການແຂ່ງຂັນໄດ້ຕອບສະໜອງກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດ, ຄຸນນະພາບທາງດ້ານສິລະປະ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະອີກດ້ວຍ.”
ຄະນະຈັດຕັ້ງ ໄດ້ມອບຫຼຽນຄຳ 79 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 141 ຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ 7 ໃບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ແລະ ທິມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.