ຂ່າວສານ
ພິທີໄຂ World Cup 2022
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ພະຈິກ, ພິທີໄຂຮອບຊີງຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນບານເຕະໂລກ (World Cup) 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເລລາ ປະມານ 20 ນາທີ ຢູ່ສະໜາມກິລາ Al Bayt, ນະຄອນ Al Khor ທີ່ສາມາດບັນຈຸ 60.000 ທີ່ນັ່ງ. ປະເທດເຈົ້າພາບ ກາຕາ ໄດ້ຈັດ ພິທີໄຂທີ່ສະຫງ່າລາສີ, ມີຄວາມປະທັບໃຈ, ໃຫຍ່ໂຕມະຫາຖານ ແລະ ອັດລົງດ້ວຍການສະແດງຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ພິທີໄຂເລີ່ມດ້ວຍຄຼິບວີດີໂອ ຖ່າຍປາທີ່ລອຍໄປຍັງສະໜາມກິລາ Al Bayt. ພາບຖ່າຍທີ່ປະກົດຂຶ້ນທຳອິດຢູ່ສະໜາມກິລາແມ່ນພາບໂຕອູດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເຂດຕາເວັນອອກກາງ. ຜູ້ກ່າວຄຳເຫັນທຳອິດທີ່ໄຂພິທີແມ່ນນັກສະແດງຊາວອາເມລິກາ ທີ່ມີອາຍຸ 85 ປີ ເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ Oscar - ທ່ານMorgan Freeman. ທ່ານ Morgan Freeman ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງມະນຸດດ້ວຍກັນ ແລະ ທ່ານຖືວ່າ: “ຄວາມຫວັງ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນລ້ວນແຕ່ມີຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ”.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ກາຕາ Tamim bin Hamad Al-Thani ໄດ້ຕາງໜ້າປະເທດເຈົ້າພາບ ສົ່ງຄຳຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນມາຍັງ 32 ທິມບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ World Cup 2022.