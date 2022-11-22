Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິ​ທີໄຂ World Cup 2022

ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ກາຕາ Tamim bin Hamad Al-Thani ໄດ້ຕາງໜ້າປະເທດເຈົ້າພາບ ສົ່ງຄຳຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນມາຍັງ 32 ທິມບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ World Cup 2022.
  ພິທີໄຂ World Cup 2022 (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ພະຈິກ, ພິທີໄຂຮອບຊີງຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນບານເຕະໂລກ (World Cup) 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເລລາ ປະມານ 20 ນາທີ ຢູ່ສະໜາມກິລາ Al Bayt, ນະຄອນ Al Khor ທີ່ສາມາດບັນຈຸ 60.000 ທີ່ນັ່ງ. ປະເທດເຈົ້າພາບ ກາຕາ ໄດ້ຈັດ ພິທີໄຂທີ່ສະຫງ່າລາສີ, ມີຄວາມປະທັບໃຈ, ໃຫຍ່ໂຕມະຫາຖານ ແລະ ອັດລົງດ້ວຍການສະແດງຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ໂດດເດັ່ນ.

ພິທີໄຂເລີ່ມດ້ວຍຄຼິບວີດີໂອ ຖ່າຍປາທີ່ລອຍໄປຍັງສະໜາມກິລາ  Al Bayt. ພາບຖ່າຍທີ່ປະກົດຂຶ້ນທຳອິດຢູ່ສະໜາມກິລາແມ່ນພາບໂຕອູດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເຂດຕາເວັນອອກກາງ. ຜູ້ກ່າວຄຳເຫັນທຳອິດທີ່ໄຂພິທີແມ່ນນັກສະແດງຊາວອາເມລິກາ ທີ່ມີອາຍຸ 85 ປີ ເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ Oscar - ທ່ານMorgan Freeman. ທ່ານ Morgan Freeman ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງມະນຸດດ້ວຍກັນ ແລະ ທ່ານຖືວ່າ: “ຄວາມຫວັງ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນລ້ວນແຕ່ມີຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ”.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ກາຕາ Tamim bin Hamad Al-Thani ໄດ້ຕາງໜ້າປະເທດເຈົ້າພາບ ສົ່ງຄຳຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນມາຍັງ 32 ທິມບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ World Cup 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນເພື່ອການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນເພື່ອການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AIPA ຄັ້ງ 43 ນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍົກອອກຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນ AIPA ແລະ ອາຊຽນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top