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ຂ່າວສານ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທງ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ ແລະ ສົ່ງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທງ ມາສຸສານບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ຕາແສງ ເຕີນລຽນ, ເມືອງວິ້ງບ໋າວ, ນະຄອນຫາຍຟ່ອງ, ຕາມພິທີທາງການລະດັບຊາດ.
ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທງ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ສິງຫານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ອາໄລ ແລະ ສົ່ງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທງ ມາສຸສານບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ຕາແສງ ເຕີນລຽນ, ເມືອງວິ້ງບ໋າວ, ນະຄອນຫາຍຟ່ອງ, ຕາມພິທີທາງການລະດັບຊາດ.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຫວ້ອາໄລມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ; ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ; ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ເລມິນຄາຍ, ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ, ເຈີ່ນລຶວກວາງ; ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ.    

ອ່ານສານໄຫວ້ອາໄລຫາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຖືວ່າ: ໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນ, ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທງ ຍາມໃດກໍເປັນແບບຢ່າງທີ່ໃສແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຸນນະທາດການເມືອງ, ຈິດໃຈນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ອຸທິດສ່ວນຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ

ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ

ໃນສະພາບການໃໝ່, ໜ້າທີ່ສ້າງພື້ນຖານການທູດນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຍິ່ງຮີບດ່ວນກວ່າເວລາໃດໝົດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

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