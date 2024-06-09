Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິທີໄຂສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024

ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07 – 12 ມິຖຸນາ, ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024 ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ລາຍການຕົ້ນຕໍ 12 ລາຍການ
(ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024)

ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກວັດທະນະທຳກັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ເຫ້ວ. ທີ່ພິທີໄຂໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດມີຫົວຂໍ້ “ຮຸ່ງເຮືອງຕະຫຼອດໄປ”.

ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07 – 12 ມິຖຸນາ, ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024 ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ລາຍການຕົ້ນຕໍ 12 ລາຍການ, ລວມມີ: ພິທີໄຂ; ລາຍການສະແດງສິລະປະໄຂສັບປະດາ; ງານບຸນຖະໜົນ “ສີສັນວັດທະນະທຳ”; ລາຍການສະແດງຂອງບັນດາຄະນະນັກສິລະປະການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ປີນີ້, ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ ໄດ້ດຶງດູດເກືອບ 30 ຄະນະນັກສິລະປະກອນ, ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ, ຄື: ຝລັ່ງ, ແບນຊິກ, ແອັດສະປາຍ, ການາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຟືອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024 ສືບຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍລັກສະນະປະຊາຄົມ. ໄປພ້ອມກັບບັນດາລາຍການຕົ້ນຕໍ, ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍ່ຈັດຫຼາຍລາຍການເປີດ, ງານບຸນທ້ອງຖະໜົນ, ບັນດາເວທີສະແດງປະຊາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄະນະສະແດງສິລະປະທີ່ມາຈາກສາກົນສະແດງຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງໃນແຂວງ ກໍ່ຈັດການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສຽງດົນຕີ, ແສງສີຂອງບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະເປັນເອກະລັກສະເພາະ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top