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ຂ່າວສານ

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມິຖຸນານ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ງໍ້ມົນ, ນະຄອນ ເຫ້ວ, ສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກວັດທະນະທຳເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ” ໄດ້ຮັບການເປີດ.

  ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ງໍ້ມົນ, ນະຄອນເຫ້ວ, ໃນສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ 2022.  

  ບາງຮູບພາບ ກ່ຽວກັບ ລາຍການສະແດງທີ່ດີເດັ່ນໃນໂຄງການສິລະປະເປີດ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022  
  ບາງຮູບພາບ ກ່ຽວກັບ ລາຍການສະແດງທີ່ດີເດັ່ນໃນໂຄງການສິລະປະເປີດ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022  
  ບາງຮູບພາບ ກ່ຽວກັບ ລາຍການສະແດງທີ່ດີເດັ່ນໃນໂຄງການສິລະປະເປີດ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022  
  ບາງຮູບພາບ ກ່ຽວກັບ ລາຍການສະແດງທີ່ດີເດັ່ນໃນໂຄງການສິລະປະເປີດ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022   

ລາຍການສິລະປະພິເສດໃນຄ່ຳຄືນເປີດງານມະໂຫລານ ໄດ້ຟື້ນຄືນໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງ ເຫວ້ ທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນຍາວນານ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ “ນະຄອນ​ຂຽວ”, ​​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາຖະໜາ​ ກ່ຽວກັບ ເຫວ້- ນະຄອນ ແຫ່ງງານມະໂຫລານ ຂອງ ອາຊີ ພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ບັນລຸດຜົນສຳເລັດ ຂຳ່ນັບຮັບຕ້ອນ ອະນາຄົດ.

ຫຼາຍການ​ສະ​ແດງ​ໄດ້ຮັບການຈັດສາກຢ່າງລະອຽດ ແລະ ພິຖີພິຖັນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເມືອງ​ ເຫ້ວ ​ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ,  ພັດທະນາ​ຄື: “​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະໜາ​ ກ່ຽວກັບ​ເຫ້ວ”, “​ປະເທດຊາດແຫ່ງ​ສັນຕິພາບ”, “ໄປ​ຟັງ​ນ້ອງ​ຮ້ອງ​ເພງ ກ່ຽວກັບ​ນະຄອນຫຼວງ​ບູຮານ”, “ສີສັນ ເ​ຮືອງ​ບິ່ງ”, “ຮັກ​ແພງ​ເຫ້ວ”… ສະ​ຫຼັບ​ກັນ​ໃນ​ງານ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ແມ່ນ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ອ໋າວຢ່າຍ ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ ແລະ ສາກການຍິງບັ້ງໄຟດອກ ຊຶ່ງນຳມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ​ຄວາມປະທັບໃຈ ທີ່ຍາກຈະຫຼົງລືມໄດ້. 

ສັບປະດາ Festival ເຫ້ວ 2022 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 25 30 ມິຖຸນາ ດ້ວຍ​ເກືອບ 40 ​ເຫດການ ​ແລະ ລາຍການ./.

ປະຕິບັດ: ແທງຮ່ວາ-ກົງດາດ/ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ປະເທດລ້ວນແຕ່ມີວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາ
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