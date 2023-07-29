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ຂ່າວສານ

ພິທີວາງສິລະລຶກກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄລຍະ I

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຫງວຽນບ໋າຮູ່ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ທັງສະແດງການຮັກສາຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດດິນແດນຂອງ ລາວ.
ພິທີວາງສິລະລຶກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ, ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີວາງສິລະລຶກກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຫໍພັກໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ ຂຶ້ນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຫງວຽນບ໋າຮູ່ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ທັງສະແດງການຮັກສາຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດດິນແດນຂອງ ລາວ, ທັງປະກອບສ່ວນຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ດ້ານວັດທະນະທຳ, ດ້ານພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນບໍລິເວນແຂວງ, ກໍ່ຄືຊາວ ລາວ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນພາສາ ຫວຽດ, ພ້ອມທັງສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.        

ສ່ວນຝ່າຍລາວ, ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແມ່ນສັນຍາລັກແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກັບ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງເວົ້າສະເພາະ. ເມື່ອນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ, ໂຮງຮຽນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບ່ອນບຳລຸງສ້າງໃຫ້ລູກຫຼານຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ຢູ່ແຂວງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນບ່ອນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນພາສາ ຫວຽດ ຫຼື ກຽມພາສາເພື່ອໄປຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 1995, ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 (AMM – 28) ຢູ່ ບຣູໄນ.
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