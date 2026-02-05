ຂ່າວສານ
ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈະມີການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຢ່າງຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະພັກ, ແຕ່ລະປະເທດ; ຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນໄລຍະການພັດທະນາໃໝ່; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳ ແລະ ແຮງຊຸກຍູ້ໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
ຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສອງຝ່າຍຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຫັນເນື້ອໃນ “ການຕິດພັນຍຸດທະສາດ” ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ - ເຊິ່ງແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຍົກລະດັບຂອບການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ໃນເດືອນທັນວາ 2025 ຜ່ານມາ.