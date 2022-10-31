ຂ່າວສານ
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕາມນັກຂ່າວສຳນັກຂ່່າວສານ ຫວຽດນາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31ຕຸລາ 2022, ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ ຫໍສະພາປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ອີງຕາມການພິທີສູງສຸດສະຫງວນສໍາລັບປະມຸກລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເທິງເວທີໄດ້ຮັບຟັງເພງຊາດຂອງສອງປະເທດ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA
ຂະບວນລົດທີ່ນຳທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າສູ່ຫໍສະພາປະຊາຊົນ, ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ 21 ລູກສະແດງການຕ້ອນຮັບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ. ຜູ້ນຳທັງສອງຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. 2 ຝ່າຍໄດ້ແນະນຳບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ. ດົນຕີການທະຫານຮ້ອງເພງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ຕໍ່ໄປ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ກວດກາກອງກຽດຕິຍົດກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ. ກອງກຽດຕິຍົດໄດ້ຍ່າງຜ່ານເວທີ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂັ້ນສູງ.
ປະຕິບັດ: VNA/VNP