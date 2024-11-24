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ຂ່າວສານ

ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍໝາກຫົວໃຈແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ

ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ຕີລາຄາສູງການສົມທົບກັນຂອງໂຮງໝໍໃນການບຳລຸງສ້າງ, ແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະ, ພິເສດແມ່ນບຳລຸງສ້າງທ່ານໝໍໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍໝາກຫົວໃຈແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານນາງພັນລະຍາ ໂງເຟືອງລີ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍໝາກຫົວໃຈແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ຕີລາຄາສູງການສົມທົບກັນຂອງໂຮງໝໍໃນການບຳລຸງສ້າງ, ແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະ, ພິເສດແມ່ນບຳລຸງສ້າງທ່ານໝໍໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານນາງສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ທ່າແຮງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປິ່ນປົວ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເປັນຢ່າງດີກວ່າ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງພັນລະຍາ ໂງເຟືອງລີ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບເປັນເດັກທີ່ພວມປິ່ນປົວຂອງໂຮງໝໍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມເປັນທາງການ ມາເລເຊຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມເປັນທາງການ ມາເລເຊຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ.
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