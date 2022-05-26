ຂ່າວສານ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນດ້ວຍພື້ນຖານດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເນັ້ນໜັກເຖິງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ “ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ”, ເຫດການໂດຍສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (VINASA) ຈັດຕັ້ງໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມຕົວເລກໄດ້ປະກາດຢູ່ເວທີປາໄສ, ປີ 2021 ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ບັນລຸມຸນຄ່າປະມານ 21 ຕື້ USD, ປະກອບສ່ວນ 5% ເຂົ້າ GDP (ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ) ຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 7 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2015. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເຖິງວ່າຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ກໍ່ຕາມແຕ່ການເຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງການເຕີບໂຕສູງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2025, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຈະກວມເອົາ 20% GDP. ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຄວາ - ປະທານ VINASA ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ:
ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນໂດຍໄວ, ພວກເຮົາຄວນມີການຮ່ວມກຳລັງຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ້ຖິ່ນ, ແຕ່ຈະຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພິເສດຂອງປະຊາຄົມບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊອບແວຢູ່ຫວຽດນາມ, ເພື່ອພ້ອມກັນຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໝົດທຸກຄົນ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການລົງທຶນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາໂດຍໄວ ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະນຳໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ທີ 3 ແມ່ນພວກເຮົາຈະສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ເພື່ອຮ່ວມກຳລັງພ້ອມກັນຫັນເປັນດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານ, ວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຖືວ່າເມື່ອປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ໂຮງຮຽນ, ຮາກຖານການແພດ…ລ້ວນແຕ່ມີຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເພື່ອນໃຊ້ໃນວິວັດການເຄື່ອນໄຫວ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນຳ ປະສິດທິຜົນມາໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຈຶ່ງສາມາດປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້.