Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຕາມທິດທັນສະໄໝ, ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ມີຫຼາຍປະໂຫຍດ

ລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນມີເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານ, ເຕັກໂນໂລຊີແກ່ນສານ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດປີ 2026, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍຈະມາເຖິງ, ສະພາບການໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ກອງທັບຕ້ອງຮັບປະກັນການຮັກສາເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ລວມມີອະທິປະໄຕເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ, ເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງໄຊເບີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ; ພັດທະນາບັນດາອາວຸດຕາມທິດທັນສະໄໝ, ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງ; ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ທັງໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ພົນລະເຮືອນ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ, ບັນດາມະຕິຂອງລັດຖະບານ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນມີເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານ, ເຕັກໂນໂລຊີແກ່ນສານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ມີລັກສະນະພື້ນຖານ ແລະ ແກ່ນສານຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top