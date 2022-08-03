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ຂ່າວສານ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2/8, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະໂມສອນເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາແຂວງໃນເຂດຖານທີ່ໝັ້ນຫວຽດບັກ
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ: ສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂຶ້ນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຮ່ວມກັນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ, ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງເຂດຖານທີ່ໝັ້ນ ຫວຽດບັກ” ລວມມີ 6 ແຂວງຄື: ກາວບັງ, ບັກກ້ານ, ລ້າງເຊີນ, ໄທງວຽນ, ຮ່າຢາງ, ຕວຽນກວາງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ກ່າວວ່າ : “     ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພິເສດແມ່ນ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການ ອະນຸລັກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫາຍາກຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ໂລກ. ສະນັ້ນ, ໃນການສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່, ຕ້ອງຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ. ນີ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາ ອັນເລີດລ້ຳຂອງພວກເຮົາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ນາງ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Men Sam An: ການ​ພົວ​ພັນ​ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໝັ້ນ​ຄົງ​ທະ​ນົງ​ແກ່ນຊົ່ວ​ກາ​ລະ​ນານ

ທ່າ​ນ​ນາງ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Men Sam An: ການ​ພົວ​ພັນ​ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໝັ້ນ​ຄົງ​ທະ​ນົງ​ແກ່ນຊົ່ວ​ກາ​ລະ​ນານ

ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແມ່ນ ອ້າຍນ້ອງ, ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ກິນນ້ຳຂອງສາຍດຽວກັນ. ການພົວພັນມິດຕະພາບຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ສອງຊາດຈະຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດການ, ບໍ່ມີຫຍັງສາດມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້.
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