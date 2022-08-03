ຂ່າວສານ
ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ: ສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂຶ້ນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຮ່ວມກັນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ, ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງເຂດຖານທີ່ໝັ້ນ ຫວຽດບັກ” ລວມມີ 6 ແຂວງຄື: ກາວບັງ, ບັກກ້ານ, ລ້າງເຊີນ, ໄທງວຽນ, ຮ່າຢາງ, ຕວຽນກວາງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ກ່າວວ່າ : “ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພິເສດແມ່ນ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການ ອະນຸລັກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫາຍາກຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ໂລກ. ສະນັ້ນ, ໃນການສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່, ຕ້ອງຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ. ນີ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາ ອັນເລີດລ້ຳຂອງພວກເຮົາ”.