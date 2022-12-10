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ຂ່າວສານ

ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ

ງານວາງສະແດງແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ເພີ່ມທະວີການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດ, ພັດທະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ
  ງານວາງສະແດງແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ (ພາບປະກອບ: TTXVN)  
ວັນທີ 08 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນກອງທັບ ກຳປູເຈຍ, ບຣຸໄນ, ຕີມໍຕາເວັນອອກ, ໄທ, ສິງກະໂປ, ມາເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ 2022. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ງານວາງສະແດງແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ເພີ່ມທະວີການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດ, ພັດທະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ; ສະເໜີໃຫ້ການນຳກອງທັບບັນດາປະເທດ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່, ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານກວ່າ ກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່, ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຕ່ລະປະເທດ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບບັນດາປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບ, ການພັດທະນາ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ ກໍຄືຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ຄົບຮອບ 40 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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