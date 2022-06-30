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ຂ່າວສານ

ພັກ ແລະ ລັດລະດົມກຳລັງໃຈ, ສົ່ງເສີມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29ມິຖຸນາ, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງໃນ ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ອົງການສາສະໜາກາວດາຍ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29ມິຖຸນາ, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງໃນ ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ອົງການສາສະໜາກາວດາຍ.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜງ ໃນບັນດາສະມາຄົມສາສະໜາແລະອົງການສາສະໜາກາວດາຍ

  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງສາສະໜາ ກາວດາຍ ເວົ້າສະເພາະ, ຍາມໃດກໍ່ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖື,ເຫຼື້ອມໃສ ສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ. ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງ ສາສະໜາ, ໃນນັ້ນມີສາສະໜາກາວດາຍ ເຄື່ອນໄຫວທາງສະສາໜາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດຫລ້ອນພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສະມາຄົມສາສະໜາ ແລະ ອົງການສາສະໜາກາວດາຍ ສືບຕໍ່ສາມັກຄີ ແລະ ຊີ້ນຳສາສະນິກກະຊົນ ປະຕິບັດຕາມທິດນຳ ແລະ ຈຸດໝາຍຂອງສາສະໜາ ກາວດາຍ ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາຕາມກົດໝາຍ, ປະຕິບັດທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາທີ່ຕິດພັນກັບປະເທດຊາດ; ສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ ກັບລະບົບການເມືອງທຸກຂັ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາອິດທິກຳລັງເປັນປໍລະປັກທີ່ສວຍໃຊ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາເພື່ອມ້າງເພທຳລາຍລັດຫວຽດນາມ, ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງໃນສາສະໜາ ກາວດາຍ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄິທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ທົ່ວປະເທດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງ ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ

ງານວາງສະແດງ “ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ” ຢູ່ ລາວ

ພິທີເປີດງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
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