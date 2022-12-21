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ຂ່າວສານ

ພັກ, ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍຕໍ່​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິ​ດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ເຊື່ອ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢາກໃຫ້ ສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນຍັງ ແລະ ບັນດາການນຳ, ຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງໃນສາສະໜາຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສະມາຄົມສາສະໜາ ກາໂລລິດ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ແລະ ສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນນັງ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ 2022 ແລະ ປີ ໃໝ່ສາກົນ 2023, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສຳນັກສັງຄະລາດເຂດຊາວຄຼິດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ອວຍພອນສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນນັງ, ຢ້ຽມຢາມສະມາຄົມໃຫຍ່ສາສະໜາໂປແຕັສຕັງ ຫວຽດນາມ (ພາກໃຕ້) ແລະ ອວຍພອນຄຸນພໍ່, ຫົວໜ້າສະມາຄົມ ທ໊າຍເຟືອກເຈື່ອງ.

ຢູ່ສຳນັກສັງຄະລາດເຂດຊາວຄຼິດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງ ປະຊາຊົນ, ຕອບສະໜອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງສາສະໜາຕ່າງໆ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຖືສາສະໜາຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນມີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດທາງສາສະໜາເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ “ດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຫຼັກພະທຳຄຳສັ່ງສອນຂອງສາສະໜາເຢຊູ”, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢາກໃຫ້ ສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນຍັງ ແລະ ບັນດາການນຳ, ຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງໃນສາສະໜາຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສະມາຄົມສາສະໜາ ກາໂລລິດ ຫວຽດນາມ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ໃຫ້ເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ລວມ​ໃຫ້​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະຖ​ຽນ​ລະ​ພາບ​​ຕະຫຼອດເວ​ລາ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ລວມ​ໃຫ້​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະຖ​ຽນ​ລະ​ພາບ​​ຕະຫຼອດເວ​ລາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 20 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 32 ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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