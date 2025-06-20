ຂ່າວສານ
ພັກພູມໃຈໄທ ຖະແຫຼງຖອນຕົວອອກຈາກພັກຮ່ວມລັດຖະບານ ໄທ
ຖະແຫຼງການຂອງພັກພູມໃຈໄທ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ພາຍຫຼັງທີ່ເທບບັນທຶກສຽງການໂອ້ລົມລະຫວ່າງ ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Hun Sen ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຂັດແຍ້ງອະທິປະໄຕລະຫວ່າງສອງປະເທດຖືກຮົ່ວໄຫຼ. ພັກພູມໃຈໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງພັກ ໄດ້ປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈຖອນຕົວອອກຈາກພັກຮ່ວມລັດຖະບານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີທັງໝົດຂອງພັກພູມໃຈໄທ ໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ດ້ວຍການຕັດສິນຂອງພັກພຸມໃຈໄທ, ພັກເພື່ອໄທຂອງທ່ານນາງ ແພທອງທານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 261 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານມີ 234 ບ່ອນນັ່ງ.