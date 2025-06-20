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ຂ່າວສານ

ພັກ​ພູມ​ໃຈ​ໄທ ຖະ​ແຫຼງ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ຮ່ວມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ພັກພູມໃຈໄທ ເຊິ່ງເປັນພັກໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ດ້ວຍ 69 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຖະແຫຼງຖອນຕົວອອກຈາກພັກລວມລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ.
ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ (ພາບ: VOV)

ຖະແຫຼງການຂອງພັກພູມໃຈໄທ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ພາຍຫຼັງທີ່ເທບບັນທຶກສຽງການໂອ້ລົມລະຫວ່າງ ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Hun Sen ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຂັດແຍ້ງອະທິປະໄຕລະຫວ່າງສອງປະເທດຖືກຮົ່ວໄຫຼ. ພັກພູມໃຈໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງພັກ ໄດ້ປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈຖອນຕົວອອກຈາກພັກຮ່ວມລັດຖະບານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີທັງໝົດຂອງພັກພູມໃຈໄທ ໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ດ້ວຍການຕັດສິນຂອງພັກພຸມໃຈໄທ, ພັກເພື່ອໄທຂອງທ່ານນາງ ແພທອງທານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 261 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານມີ 234 ບ່ອນນັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Fed ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍໄວ​້​ຄື​ເກົ່າ, ຄາ​ດ​ຄະ​ເນ​ສາ​ມາດຫຼຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ເທົ່າ​ໃນ​ປີ​ນີ້

Fed ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍໄວ​້​ຄື​ເກົ່າ, ຄາ​ດ​ຄະ​ເນ​ສາ​ມາດຫຼຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ເທົ່າ​ໃນ​ປີ​ນີ້

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (Fed) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນວ່າ ອາດຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 2 ເທົ່າໃນປີ 2025.
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