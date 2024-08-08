Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ ອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ

ໃນໂທລະເລກຊົມເຊີຍ, ພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາການເຊື່ອມຊຶມລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນກຳນົດຮູບແບບການນຳພາເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 06 ສິງຫາ, ພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13.

        ໃນໂທລະເລກຊົມເຊີຍ, ພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາການເຊື່ອມຊຶມລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນກຳນົດຮູບແບບການນຳພາເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນສັງຄົມສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ, ບົນພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ດ້ວຍລະດັບຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນປັບປຸງພື້ນຖານພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງໜັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ບັນລຸບັນດາຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳບັນດາພັກ, ປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ການນຳບັນດາພັກ, ປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ການນຳບັນດາພັກ, ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ທີ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top