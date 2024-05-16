ຂ່າວສານ
ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Suren Bagh DasaryAn ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາກເມເນຍ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຕີລາຄາວ່າການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ດີງາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນສະເພາະໃນປີ 2023 ວົງເງິນການຄ້າສອງປະເທດ ມີການເຕີບໂຕ 500% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2022 ແມ່ນບັນລຸ 300 ລ້ານ USD.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງ Caroline Rachel Beres Ford ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນິວຊີແລນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຄວນຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກະທຳຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໄລຍະ 2021 - 2024 ເພື່ອຫັນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ທີ່ເປັນທ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສອງຝ່າຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kor Han Kemik ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕວັກກີ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຄວາມອາດສາມາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ ສອງຝ່າຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ນຳການຄ້າສອງຝ່າຍ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ 4 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ຄືທີ່ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Patricia Yolanda Raez Porto Carr Rero ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເປຣູ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງສຳເລັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1994 - 2024) ແລະ ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ໃຫ້ແກ່ການຢ້ຽມຢາມສອງຝ່າຍຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຢູ່ ເປຣູ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງ.